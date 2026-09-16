СК: попавший в ДТП водитель в Поморье был допущен к рейсу с утомлением

Фото: МАХ/"Следком"

Водитель автобуса, который попал в смертельное ДТП в Архангельской области, был допущен к рейсу при наличии утомления и снижения концентрации внимания. Об этом сообщили в Следственном комитете России в MAX.

В ведомстве подчеркнули, что водитель отправился в длительный рейс по маршруту Северодвинск – Архангельск – Березник, несмотря на утомление. В результате аварии погибли 13 человек, в том числе четверо несовершеннолетних, еще семеро пострадали.

При этом директор пассажирской компании не обеспечила надлежащий контроль за своевременным прохождением водителем обязательных медицинских осмотров и соблюдением режима труда и отдыха – за 15 дней ему был предоставлен только один выходной.

Кроме того, по данным следствия, обвиняемая знала о систематических нарушениях правил дорожного движения водителем, который за полтора года более 40 раз привлекался к административной ответственности, однако не приняла мер по его отстранению от перевозок.

Следственными органами директору транспортной компании, осуществляющей пассажирские перевозки, предъявлено обвинение. Обвиняемая задержана.

Авария произошла 11 сентября на трассе М-8 "Холмогоры". Пассажирский автобус при обгоне автомобиля Nissan выехал на встречную полосу и врезался в лесовоз Renault. По факту случившегося были возбуждены уголовные дела.

Автобус, попавший в аварию, принадлежит северодвинской компании "Малавто". Ее глава является фигурантом уголовного дела о вымогательстве коммерческого подкупа в крупном размере.