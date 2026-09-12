Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Пермском крае

Фото: МАХ/"Прокуратура Пермского края"

Уголовное дело возбуждено после столкновения автобуса и легкового автомобиля в Пермском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

При этом в ведомстве не уточнили, по какой именно статье заведено дело.

ДТП произошло 12 сентября на трассе Пермь – Березники. По предварительной информации, у автомобиля Peugeot пробило колесо, из-за чего машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом. От удара последнее транспортное средство съехало в кювет.

Водитель легкового авто погиб, также пострадали 22 пассажира автобуса. Шестеро из них находятся в стационаре, остальные после осмотра врачей отправлены на амбулаторное лечение.