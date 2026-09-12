Фото: youtube.com/satiraded (Дмитрий Пуркин признан в РФ иноагентом)

МВД России объявило в розыск блогера Дмитрия Пуркина (признан в РФ иноагентом). Информация об этом появилась в базе розыска ведомства.

В карточке указано, что Пуркин разыскивается по статье Уголовного кодекса. Какой именно – не уточняется.

Блогер ведет YouTube-канал под псевдонимом Дед Архимед, на который подписаны 461 тысяча человек.

Ранее Пуркина оштрафовали за то, что он распространял материалы без указания того, что они произведены иностранным агентом или связаны с его деятельностью. Размер штрафа составил 50 тысяч рублей. При этом блогер уже привлекался к ответственности за это нарушение.