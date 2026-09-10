ТАСС: объявлен в розыск предполагаемый убийца доцента МГУ Каменевой

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Правоохранители объявили в международный розыск скрывшегося от следствия мужчины, которого считают непосредственным исполнителем убийства доцента Высшей школы государственного аудита МГУ Анны Каменевой. Об этом сообщает ТАСС.

Столичный суд также заочно избрал предполагаемому убийце меру пресечения в виде заключения под стражу.

Тело 43-летней Каменевой с резаной раной в области шеи нашли 26 августа в Московской области. Она занимала должность доцента кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита МГУ.

Каменева была вдовой бывшего вице-премьера Дагестана и экс-депутата Госдумы Гаджи Махачева. После его смерти между Каменевой и его бывшей супругой возник имущественный спор.

Позже стало известно о задержании сына Каменевой. Ему предъявили обвинение в убийстве матери, совершенном группой лиц. Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании молодому человеку меры пресечения в виде заключения под стражу.