Суд в Саратове арестовал гражданина Молдавии по делу о покушении на военного

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Суд в Саратове отправил под стражу гражданина Молдавии Николае Кочу, обвиняемого в совершении теракта, покушении на убийство военнослужащего и незаконном обороте оружия. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Кочу заключили под стражу на два месяца, до 2 ноября, по ходатайству следователя. Сейчас следственные органы проводят необходимые мероприятия для сбора и закрепления доказательств.

По версии следствия, 3 сентября в поселке Пробуждение Энгельсского района Кочу не менее шести раз выстрелил из огнестрельного оружия в российского военнослужащего. Пострадавшего своевременно доставили в больницу, благодаря чему он выжил.

Фигуранта задержали 8 сентября. Кочу признался, что проходил подготовку на полигоне в Киеве, где его обучали стрельбе и обращению со взрывчаткой, после чего он якобы был направлен в Россию для убийства генерала.

Действия обвиняемого квалифицированы по статьям УК РФ о террористическом акте, покушении на убийство военнослужащего и незаконном обороте оружия. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего.