Агент Киева задержан в Крыму за подготовку теракта в медучреждении Минобороны РФ

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Силовики задержали в Крыму россиянина, который готовил теракт в одном из медучреждений Минобороны РФ в Симферополе. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как рассказали в ведомстве, мужчина связался с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер Signal. После вербовки он начал передавать противнику сведения о ситуации на полуострове.

В частности, речь шла о расположении военных объектов и последствиях ракетных атак со стороны Украины. Позднее россиянину поручили подготовить теракт в военном медицинском учреждении Минобороны РФ.

По месту проживания мужчины правоохранители изъяли самодельное зажигательное устройство и ручную гранату, начиненную поражающими элементами. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту, незаконном обороте взрывчатых веществ и госизмене. Фигурант заключен под стражу.

Ранее жительницу Камчатки задержали по подозрению в госизмене. По информации ФСБ, женщина передала иностранной разведке данные, которые могли быть использованы против безопасности России. Возбуждено уголовное дело, россиянка отправлена в СИЗО.