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03 сентября, 12:30

Транспорт

"Аэрофлот" скорректирует расписание рейсов из-за ограничений

Фото: depositphotos/Chalabala

Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила о корректировке расписания рейсов 3 сентября в связи с временными ограничениями полетов в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

В компании уточнили, что часть рейсов будет перенесена на другое время, некоторые – отменены. Пассажиров оповестят о новых часах вылета через контакты, указанные в бронировании.

Кроме того, ряд рейсов направлен на запасные аэродромы. Они отправятся в пункты назначения после снятия ограничений и получения соответствующего разрешения.

Проверить актуальный статус рейса можно на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" на сайте авиакомпании.

Ранее расписание рейсов было скорректировано и в Домодедово. Отмечалось, что службы аэропорта взаимодействуют с пассажирами в усиленном режиме. Также ограничения затронули Внуково. Авиагавань принимает и выпускает рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Причиной их введения стала атака беспилотников на Москву. На данный момент силами ПВО министерства обороны сбито уже 116 дронов, которые летели к столице.

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