03 сентября, 12:30Транспорт
"Аэрофлот" скорректирует расписание рейсов из-за ограничений
Фото: depositphotos/Chalabala
Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила о корректировке расписания рейсов 3 сентября в связи с временными ограничениями полетов в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
В компании уточнили, что часть рейсов будет перенесена на другое время, некоторые – отменены. Пассажиров оповестят о новых часах вылета через контакты, указанные в бронировании.
Кроме того, ряд рейсов направлен на запасные аэродромы. Они отправятся в пункты назначения после снятия ограничений и получения соответствующего разрешения.
Проверить актуальный статус рейса можно на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" на сайте авиакомпании.
Ранее расписание рейсов было скорректировано и в Домодедово. Отмечалось, что службы аэропорта взаимодействуют с пассажирами в усиленном режиме. Также ограничения затронули Внуково. Авиагавань принимает и выпускает рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Причиной их введения стала атака беспилотников на Москву. На данный момент силами ПВО министерства обороны сбито уже 116 дронов, которые летели к столице.