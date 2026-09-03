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03 сентября, 11:09

Транспорт

В аэропорту Домодедово скорректировали расписание рейсов

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

На фоне введения временных ограничений в Домодедово скорректировали расписание рейсов, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Авиагавань своевременно уведомляет пассажиров об изменениях и оперативно обновляет сведения о статусе рейсов. Помимо этого, службы аэропорта взаимодействуют с пассажирами в усиленном режиме. Им рекомендовано отслеживать актуальные данные о рейсе через онлайн-табло аэропорта и каналы связи авиакомпании.

Аналогичные рекомендации прозвучали и от представителей аэропорта Внуково. Они посоветовали перед выездом в авиагавань проверять информацию о рейсе и быть внимательными к сообщениям перевозчиков.

К настоящему моменту из-за запрета на посадку в аэропорту назначения во Внуково сели самолеты из Новосибирска, Томска и Омска. Пассажиров высадили, им выдадут багаж.

Параллельно с этим восемь рейсов, державших курс на Внуково, были направлены на запасные аэродромы, что может внести коррективы в последующее расписание. В таких ситуациях авиаперевозчики, при наличии резервов, используют дополнительные лайнеры. Дополнительно предусмотрена возможность пересадить пассажиров на другие рейсы аналогичного направления.

Ограничения затронули аэропорты Домодедово, Шереметьево и Внуково. Причиной их введения стала атака беспилотников на Москву. На данный момент силами ПВО министерства обороны сбито уже 94 дрона, которые летели к столице.

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