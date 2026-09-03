Путин: российские власти стремятся уравнять стоимость жизни в регионах

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Власти стремятся уравнять стоимость жизни в разных регионах страны. Об этом Владимир Путин сказал на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

По его словам, стоимость отдельных продуктов является важным показателем, однако при оценке ситуации необходимо учитывать более широкий показатель.

"Мы к этому и стремимся, в этом, собственно говоря, и заключается наша цель", – заявил он.

Ранее Путин заявил, что ключевым критерием эффективности развития городов должно стать мнение их жителей. К 2030 году в России планируется разработать 200 соответствующих документов, а законодательную базу для этого подготовят до конца 2026 года.

Президент отметил успешный опыт Дальнего Востока, где большинство горожан уже оценили позитивные изменения от реализации мастер-планов.