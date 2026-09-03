Бабье лето придет в столичный регион 8 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Бабье лето придет в Московский регион во вторник, 8 сентября. Оно будет держаться около пяти дней, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, после предстоящих холодных выходных, 5–6 сентября, будет казаться, что наступила осень, однако уже во вторник из-за азорского антициклона "дождевые тучи будут порваны на синие лоскуты, и бархатное солнце вывалится щедрым золотом".

"Бабье лето – это короткое перемирие осени с самой собой и ее улыбка!" – подчеркнул Тишковец.

Ночью 8 сентября температура воздуха составит 4–9 градусов, а днем – 13–18. На следующий день в сумерках потеплеет до 9–14 градусов, а днем ожидается от 17 до 22 градусов. Во второй половине недели максимальная температура будет колебаться в диапазоне от 20 до 25 градусов.

Ранее сообщалось, что в Москве 5 и 6 сентября столбики термометров опустятся до 14–17 градусов. Порывы ветра достигнут 13–18 метров в секунду. На каждый квадратный метр земли прольется до 23–28 литров дождевой воды.