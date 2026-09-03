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03 сентября, 10:39

Технологии

Сбер вернул мобильное детское приложение в App Store

Фото: 123RF.com/audi100znam

Мобильное приложение Сбербанка для детей снова доступно для скачивания в App Store, теперь оно называется SpeakaBoo, сообщили в пресс-службе банка.

Приложение разработано для детей от 6 до 14 лет. С его помощью ребенок может следить за балансом детской карты, копить деньги на цели, оплачивать покупки по QR-коду и получать бонусы.

Начиная с 1 сентября в приложении заработал ассистент на базе искусственного интеллекта. Он оказывает помощь школьникам младших и средних классов (с 1‑го по 6‑й) с математическими домашними заданиями. В банке уточнили, что ребенку требуется нажать на пиктограмму лапки внутри приложения и написать фразу "разобрать домашку по математике".

В банке рекомендуют установить приложение, пока оно доступно в магазине.

Ранее Сбер создал программу, позволяющую установить банковское приложение на iPhone без посещения отделения. Теперь такая установка возможна через программу "Верни Сбер на iPhone" для Windows и macOS, доступную, в частности, на сайте банка.

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