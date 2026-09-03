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03 сентября, 10:48

Общество

Путин заявил, что Россия находится не в самом худшем положении по рождаемости

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

России недостаточно того уровня рождаемости, который есть сейчас, однако страна не в самом худшем положении, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

"Недостаточно такого уровня рождаемости, который мы сейчас имеем, но, если вы говорите о регионе, где мы находимся, мы не в самом худшем положении", – добавил президент.

При этом у России есть опыт улучшения демографической ситуации после 90-х годов, и страна его обязательно повторит, подчеркнул Путин. Тогда был заметный подъем, отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что власти страны относятся к вопросам демографии как к вопросу национальной безопасности.

Рекордные показатели по рождаемости демонстрируют арктические регионы РФ, заявил ранее президент. Он поручил проанализировать опыт субъектов, чтобы понять, за счет чего им удается добиваться таких успехов.

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