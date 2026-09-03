"Тройки" ко дню рождения игры "Что? Где? Когда?" появились в продаже в Москве

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

В Москве ко дню рождения телевизионной игры "Что? Где? Когда?" поступили в продажу новые тематические карты "Тройка". Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На картах появились знакомые зрителям образы:



бриллиантовая сова;

знатоки за игровым столом;

игровое поле;

Охотничий домик – место, где более 35 лет проходят игры.

Приобрести новые карты можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская", "Трубная" и МЦК Измайлово, а также в интернет-магазине метро.

Ранее Московский метрополитен и Музей русского импрессионизма выпустили карты "Тройка", которые посвящены 10-летию музея. На них – картина Константина Коровина "В парке", работа Константина Горбатова "Летний день" и полотно Станислава Жуковского "Интерьер комнаты".