Ozon опроверг рост цен на маркетплейсе из-за атак на логистику

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Информация о повышении цен на товары на маркетплейсе Ozon из-за атак на логистические центры не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе компании.

Первая атака на логистическую инфраструктуру Ozon произошла 22 августа. В компании при этом подчеркнули, что обсуждения в интернете о росте цен не имеют оснований.

"Поверьте, это не так", – сказали там.

В период с 20 августа по 1 сентября цены на товары для покупателей уменьшились на 3,5%. Этому предшествовал отрезок в пять недель – с 17 июля по 20 августа – когда стоимость оставалась неизменной.

Ранее стало известно, что по всей стране более 80 тысяч пунктов выдачи Ozon будут работать как небольшие логистические центры: на их площадях разместят товары продавцов, а покупатели получат возможность заказывать их непосредственно из самого пункта выдачи.

С 10 сентября в этих пунктах начнут продавать продукцию, которую заказчики не выкупили в течение двух недель либо отменили.

