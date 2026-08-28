Ozon начнет размещать товары в пунктах выдачи

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Более 80 тысяч пунктов выдачи Ozon по всей стране начнут работать как небольшие логистические центры – там будут размещаться товары продавцов, а клиенты смогут заказывать их прямо из пункта. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"У пунктов выдачи появится дополнительный вид заработка", – отметили в организации.

Проект запустят в два этапа. С 10 сентября из пунктов выдачи начнут продавать товары, которые покупатели не забрали в течение двух недель или отменили. Такие вещи будут храниться в ПВЗ, но останутся видны на витрине Ozon – их сможет заказать любой клиент. После оформления заказа товар передадут курьеру и доставят в нужный город.

В октябре стартует второй этап: продавцы смогут самостоятельно привозить товары, которые хотят оставить в пункте выдачи, напрямую в точку. Также можно будет привезти товар в ближайший ПВЗ, а Ozon самостоятельно перевезет его в другие пункты.

За обработку и размещение заказов компания будет платить владельцам точек. При небольшой дополнительной нагрузке за месяц пункты смогут дополнительно заработать порядка 15 тысяч рублей.

Ранее Ozon отключил возможность оплачивать заказы после получения в 38 регионах России. В компании пояснили, что данная мера была принята для поддержки продавцов, пострадавших от атак беспилотников на склады маркетплейса.