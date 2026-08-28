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28 августа, 18:26

Общество

Рособрнадзор опубликовал проект изменений в ЕГЭ-2027

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Рособрнадзор опубликовал проект изменений в ЕГЭ-2027. Предложения подготовлены совместно с Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ), сообщили в ведомстве.

В большинстве предметов структура и содержание экзаменационных материалов останутся без изменений. Это касается биологии, географии, иностранных языков, литературы, базовой математики, обществознания, русского языка, физики и химии.

В ЕГЭ по информатике состав контрольно-измерительных материалов (КИМ) также сохранится, однако разработчики скорректировали тематику трех заданий. Кроме того, по предложению профессионального сообщества планируется сделать проще формат записи ответа на одно из заданий высокого уровня сложности.

Изменения затронут экзамен по истории. Материалы приведут в соответствие с федеральной образовательной программой для 10–11-х классов и едиными государственными учебниками. Число заданий увеличится с 21 до 22, а максимальный первичный балл – с 42 до 43. Дополнительно появится задание на работу с историческим источником, которое будет проверять знания по всеобщей истории.

В профильной математике максимальный первичный балл повысят с 32 до 33. В первую часть КИМ включат дополнительные задания базового уровня сложности. Они должны расширить возможности выпускников набрать минимальный балл, необходимый для поступления.

Вторая часть экзамена также станет содержать новое задание. Оно будет проверять способность применять математическое моделирование для решения практических задач: составлять по условию выражения, уравнения, неравенства и их системы, исследовать полученные модели с помощью алгебры и начал математического анализа, а затем интерпретировать результат.

Также задание направлено на проверку умения решать различные текстовые задачи, включая связанные с другими учебными предметами и реальными жизненными ситуациями.

В Рособрнадзоре отметили, что обновление КИМ по профильной математике связано с усилением внимания к подготовке инженерных кадров. При разработке изменений также учитывались предложения профессионального сообщества, высказанные на съездах учителей математики.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев поддержал инициативу усложнить задания ЕГЭ. По его мнению, сейчас "хорошист" может набрать 100 баллов, а более способные дети могли бы получить и 150. Усложнение, уверен он, позволит снизить средние оценки, но лучшие ученики останутся лидерами.

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