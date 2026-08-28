28 августа, 18:38Политика
Путин заявил, что Россия борется за свое настоящее и будущее
Фото: MAX/"Кремль. Новости"
Россия сейчас борется за свое настоящее и будущее, заявил Владимир Путин в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" в Нижнем Новгороде.
Как отметил российский лидер, эта борьба ведется практическими усилиями, которые направлены на повышение благополучия граждан.
"И сильна Россия и будет сильна в будущем", – подчеркнул он.
Кроме того, настоящее время является одним из решающих этапов для страны, указывал ранее глава государства. На кону стоят судьба и будущее народа. При этом россияне отвечают на внешнее агрессивное давление и исторические испытания внутренней сплоченностью.