Путин заявил, что Россия борется за свое настоящее и будущее

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Россия сейчас борется за свое настоящее и будущее, заявил Владимир Путин в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" в Нижнем Новгороде.

Как отметил российский лидер, эта борьба ведется практическими усилиями, которые направлены на повышение благополучия граждан.

"И сильна Россия и будет сильна в будущем", – подчеркнул он.

Кроме того, настоящее время является одним из решающих этапов для страны, указывал ранее глава государства. На кону стоят судьба и будущее народа. При этом россияне отвечают на внешнее агрессивное давление и исторические испытания внутренней сплоченностью.