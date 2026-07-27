Путин назвал нынешнее время одним из решающих этапов в истории России

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Нынешнее время является одним из решающих этапов в истории России, когда на кону стоят судьба и будущее народа, заявил Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы VIII созыва.

"И это никакое не преувеличение – так оно и есть, когда в борьбе, острой конкуренции, складываются контуры нового мироустройства", – отметил президент.

Путин также добавил, что народ России отвечает внутренней сплоченностью на внешнее агрессивное давление и исторические испытания, как и всегда в истории. Кроме того, вся страна поддерживает участников спецоперации, которые героически сражаются за Родину.

"Сегодня мы продолжаем отстаивать безопасность и независимость государства, правду и справедливость", – подчеркнул Путин.

Вместе с тем президент поблагодарил депутатов за эффективную совместную работу на благо России, в первую очередь по укреплению государственного суверенитета и защите национальных интересов Отечества. Все парламентарии внесли весомый вклад и полностью оправдали высокий статус народных представителей.

"Все фракции Государственной думы, Коммунистической партии РФ, "Справедливой России", ЛДПР, "Новые люди" и, конечно, "Единая Россия" – партия парламентского большинства", – заявил он, отметив, что на последней лежит особая ответственность за организацию законодательного процесса.

В основе всех стратегических решений государства находятся подлинные интересы граждан, других целей у России нет, заключил президент.

Ранее Путин назвал западные антироссийские санкции рекордными как по количеству, так и по бесполезности и ущербу для инициаторов рестрикций. Их основная цель – пошатнуть российские экономику, науку, образование, промышленность и привести страну к общественному расколу. Однако, по его словам, народ России сломить невозможно.