ИИ займется мониторингом московских рек и прудов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты Мосэкомониторинга начнут использовать искусственный интеллект (ИИ), чтобы контролировать экологические и гидрологические показатели столичных водных объектов. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Главного контрольного управления Москвы.

Правительство Москвы и госкорпорация "Росатом" 27 июля подписали соглашение о сотрудничестве в природоохранной сфере. Сначала они планируют работать на двух основных направлениях: экологическом и гидрологическом мониторинге водных объектов с применением ИИ, а также обработке водных ресурсов, очистке сточных и ливневых вод.

Как отметили в пресс-службе, на территории Москвы насчитывается свыше 2,2 тысячи прудов и рек. Обновление очистных сооружений способствует качественному очищению воды, но власти не планируют останавливаться на этом.

Как рассказал министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, город начинает сотрудничать с Росатомом для развития технологичных решений, которые помогут непрерывно мониторить состояние рек в реальном времени.

Директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации "Росатом" Александр Корчагин, в свою очередь, подчеркнул, что сотрудничество с мегаполисом значительно повысит качество жизни горожан. Совместные экологические проекты, по его словам, в дальнейшем смогут использоваться и другими российскими регионами.

Отмечается, что за последние 12–15 лет качество воды в столице стало намного лучше. Обновление очистных сооружений помогло снизить концентрацию аммония на 72%, нефтепродуктов – на 56%, фосфатов – на 63%.

Ранее стало известно, что водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем заполнены на 84 и 100% соответственно. Такого количества воды достаточно для бесперебойного водоснабжения столицы в любых погодных условиях. Их наполняемость поддерживается на подходящем уровне.

