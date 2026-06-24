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24 июня, 11:26

Город

Водохранилища подготовлены для бесперебойного снабжения Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем заполнены на 84 и 100% соответственно. Этого хватит для бесперебойного водоснабжения столицы в любых погодных условиях, рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, паводок и половодье после снежной зимы прошли успешно. Наполняемость водохранилищ поддерживается на подходящем уровне.

Вице-мэр напомнил, что всего питьевую воду готовят четыре станции – Северная, Восточная, Западная и Рублевская. В Москворецко-Вазузскую и Волжскую водные системы входит 15 водохранилищ, которые расположены в Московской, Тверской и Смоленской областях.

Бирюков отметил, что каждый день Москва потребляет около 3 миллионов кубометров воды, а всего в мегаполисе проложено порядка 13 тысяч квадратных метров водопроводных сетей. За этой системой непрерывно следят специалисты. Они проводят исследования по 200 физико-химическим и биологическим показателям. Только в этом году проведено более 1,4 миллиона анализов.

Ранее специалисты построили и обновили 120 километров сетей водоснабжения и более 85 километров канализации в Москве. Работы проходили во всех административных округах города. Во время ремонта и капремонта коммуникаций применяли современные технологии и оборудование.

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