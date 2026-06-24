24 июня, 12:18Политика
Песков назвал позитивным сигналом дискуссии о переговорах с РФ в Европе
Фото: kremlin.ru
Дискуссии в Европе о переговорах с Россией являются позитивным сигналом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Однако, по его словам, для начала подобных контактов нужна уверенность в желании Европы вести диалог.
"Будем ли мы нуждаться потом в посредниках, сейчас, наверное, вряд ли кто-то сможет спрогнозировать", – отметил пресс-секретарь российского лидера.
Песков также обратил внимание, что понимание по площадке следующих переговоров с Украиной пока отсутствует.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что сейчас самое подходящее время для рассмотрения вопроса о предоставлении мандата на переговоры ЕС с Россией.
Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер является для него наиболее предпочтительной фигурой для диалога между РФ и Европой. Однако глава Евродипломатии Кая Каллас исключила кандидатуру Шредера в качестве переговорщика, поскольку, по ее мнению, он является "известным лоббистом российских компаний".