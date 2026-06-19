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19 июня, 22:14

Политика

Фон дер Ляйен призвала рассмотреть вопрос о мандате на переговоры с РФ

Фото: ТАСС/AP/Vadim Ghirda

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на закрытом заседании саммита Евросоюза (ЕС) заявила, что сейчас самое подходящее время для рассмотрения вопроса о предоставлении мандата на переговоры ЕС с Россией, передает телеканал Euronews.

"Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС должен начать рассматривать вопрос о предоставлении переговорного мандата для мирных переговоров по Украине", – говорится в публикации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности России к переговорам с Европой. По его словам, Владимир Путин близок к европейским странам настолько, насколько близка к нему телефонная трубка.

Российский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер является для него наиболее предпочтительной фигурой для диалога между РФ и Европой.

Вместе с тем Каллас исключила кандидатуру Шредера в качестве переговорщика, поскольку, по ее мнению, он является "известным лоббистом российских компаний". Однако действующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц добавил, что европейцы сами будут решать, кто будет говорить от их имени.

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