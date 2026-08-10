Снайперы ВС РФ уничтожили более 100 тяжелых дронов ВСУ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Снайперские пары 74-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России уничтожили свыше сотни крупных беспилотников противника на добропольском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Речь идет о тяжелых квадрокоптерах и гексакоптерах, в том числе типа "Баба Яга" и "Вампир", которые ВСУ применяют для минирования, грузовых перевозок и корректировки огня.

В ведомстве пояснили, что из-за возросшей высоты полетов сбивать такие цели из автоматов стало неэффективно. В связи с этим для поражения дронов используется более мощное и высокоточное оружие – снайперские винтовки.

Работа строится на опережение: пары заранее выдвигаются в район, проводят разведку маршрутов для штурмовиков и маскируют позиции для наблюдения за небом. В ходе одной из последних охот снайперы точным попаданием сбили гексакоптер "Баба Яга", который рухнул, не успев сбросить боезапас. Сразу за ним был ликвидирован квадрокоптер "Вампир," ведущий разведку.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские вооруженные силы нанесли комбинированный ракетный авиационный удар по одесской теплоэлектростанции и семи электроподстанциям. По информации ведомства, поражены Одесская ТЭЦ и подстанции "Усатово", "Центрополит", "Арцих", "Новоодесская", "Маяки" (все – 330 киловольт), а также "Белгород-Днестровский" и "Каролино-Бугаз" (110 киловольт).