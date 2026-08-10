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10 августа, 07:27

Происшествия

Один человек погиб из-за взрыва на золоторудном месторождении на Камчатке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один человек погиб и двое пострадали в результате несчастного случая на Асачинском золоторудном месторождении в Камчатском крае, сообщили в региональном Центре медицины катастроф.

По предварительной информации, на строительной площадке очистных сооружений произошел взрыв баллона. Представитель добывающего предприятия в беседе с РИА Новости уточнил, что инцидент случился не под землей. Пострадали сотрудники подрядной организации, которая вела строительные работы.

В Центре медицины катастроф добавили, что двое пострадавших находятся в стабильно тяжелом состоянии. Сейчас решается вопрос об их эвакуации наземным или воздушным транспортом.

Ранее сообщалось, что в Иванове 42-летний мужчина скончался после падения грузового лифта в швейном цехе в здании на улице Громобоя. Предварительно, кабина сорвалась на уровне 3-го этажа. Региональная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств инцидента.

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