Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа, 10:11

Общество

Марафон финансовой грамотности пройдет в рамках проекта "Лето в Москве"

Фото: пресс-служба департамента финансов города Москвы

Ежегодный марафон финансовой грамотности пройдет в павильоне "Заповедное посольство" в парке "Зарядье" с 14 по 25 августа в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Там проведут свыше 350 образовательных и просветительских мероприятий для гостей всех возрастов.

По словам главы столичного департамента финансов Елены Зяббаровой, в этом году посетителей ждет насыщенная интерактивная программа, в которую войдут в том числе цифровые форматы. Благодаря этому финансовое просвещение будет более интересным.

Деловая часть марафона даст горожанам возможность лично пообщаться с экспертами финансовой отрасли. На встречу с ними придут представители кредитных организаций, страховых компаний, Федеральной налоговой службы и Центробанка. Они поделятся секретами эффективного управления бюджетом, расскажут о налоговых вычетах и популярных схемах мошенников.

Также москвичи узнают о психологии финансового поведения. Им расскажут о дофаминовых ловушках, импульсивных покупках, работе маркетологов и дисциплинирующих привычках.

Особая программа ждет и юных участников. Дети от 6 до 10 лет в игровой форме узнают об основах обращения с деньгами, продуктах банков, финансовых целях и способах защиты от аферистов. Ребят от 11 до 14 лет научат цифровой и налоговой грамотности. Кроме того, они смогут узнать об инструментах денежного рынка и услугах кредитных организаций.

В этом году впервые пройдут мастер-классы, которые объединят финансовую грамотность с разными областями знаний. Например, там поднимут тему потери актуальности вещей и их востребованности. Будет и практическая часть занятия.

Интерактивная зона предложит посетителям новейшие технологии и современные форматы обучения. Это, например, нейротестирование на определение уровня знаний, тренажеры виртуальной реальности и игры.

Во входной зоне "Заповедного посольства" дети узнают о защите от мошенников благодаря интерактивной игре. Также все гости смогут воспользоваться планшетами с викторинами и тестами.

Все мероприятия можно посетить бесплатно. Полная программа и регистрация доступны на сайте.

Вместе с тем с 1 августа на юго-западе столицы заработали две новые площадки "Лета в Москве" – в Ломоносовском районе и Коньково. Там действует программа социально-оздоровительного проекта "Пульс округа". Посетители могут пройти экспресс-диагностику: измерить артериальное давление, рост, вес и индекс массы тела.

"Деньги 24. Финансовая грамотность": как сэкономить при походе в магазин

Читайте также


Сюжет: Лето в Москве
обществофинансыгород

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика