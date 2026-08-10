Марафон финансовой грамотности пройдет в рамках проекта "Лето в Москве"

Фото: пресс-служба департамента финансов города Москвы

Ежегодный марафон финансовой грамотности пройдет в павильоне "Заповедное посольство" в парке "Зарядье" с 14 по 25 августа в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Там проведут свыше 350 образовательных и просветительских мероприятий для гостей всех возрастов.

По словам главы столичного департамента финансов Елены Зяббаровой, в этом году посетителей ждет насыщенная интерактивная программа, в которую войдут в том числе цифровые форматы. Благодаря этому финансовое просвещение будет более интересным.

Деловая часть марафона даст горожанам возможность лично пообщаться с экспертами финансовой отрасли. На встречу с ними придут представители кредитных организаций, страховых компаний, Федеральной налоговой службы и Центробанка. Они поделятся секретами эффективного управления бюджетом, расскажут о налоговых вычетах и популярных схемах мошенников.

Также москвичи узнают о психологии финансового поведения. Им расскажут о дофаминовых ловушках, импульсивных покупках, работе маркетологов и дисциплинирующих привычках.

Особая программа ждет и юных участников. Дети от 6 до 10 лет в игровой форме узнают об основах обращения с деньгами, продуктах банков, финансовых целях и способах защиты от аферистов. Ребят от 11 до 14 лет научат цифровой и налоговой грамотности. Кроме того, они смогут узнать об инструментах денежного рынка и услугах кредитных организаций.

В этом году впервые пройдут мастер-классы, которые объединят финансовую грамотность с разными областями знаний. Например, там поднимут тему потери актуальности вещей и их востребованности. Будет и практическая часть занятия.

Интерактивная зона предложит посетителям новейшие технологии и современные форматы обучения. Это, например, нейротестирование на определение уровня знаний, тренажеры виртуальной реальности и игры.

Во входной зоне "Заповедного посольства" дети узнают о защите от мошенников благодаря интерактивной игре. Также все гости смогут воспользоваться планшетами с викторинами и тестами.

Все мероприятия можно посетить бесплатно. Полная программа и регистрация доступны на сайте.

Вместе с тем с 1 августа на юго-западе столицы заработали две новые площадки "Лета в Москве" – в Ломоносовском районе и Коньково. Там действует программа социально-оздоровительного проекта "Пульс округа". Посетители могут пройти экспресс-диагностику: измерить артериальное давление, рост, вес и индекс массы тела.

