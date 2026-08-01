На западе столицы в рамках проекта "Лето в Москве" проведут 2,5 тыс мероприятий

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Две новые окружные площадки проекта "Лето в Москве" открылись в Западном округе столицы, сообщил депутат Государственной Думы РФ Евгений Попов.

Они заработали 1 августа в Детском парке "Фили" и парке "Пионерский". На новых локациях установили игровое оборудование и арт-объекты, создали пространства для занятий спортом и творчеством.

В общей сложности на трех окружных площадках ЗАО, включая ранее открытую в парковой зоне на улице Лукинской, запланировано более 2,5 тысячи мероприятий. Только на двух новых – свыше 270 мастер-классов и порядка 300 спортивных активностей.

"Открытие новых окружных площадок расширило программу проекта на западе столицы: сотни запланированных активностей подобраны так, чтобы каждый житель округа нашел себе занятие по душе. При этом "Лето в Москве" успешно совмещает культурные, спортивные мероприятия и общественно значимые инициативы", – отметил Попов.

В качестве примера он привел Детский парк "Фили", где были открыты два пункта приема гуманитарной помощи для участников СВО. Люди откликаются на эту возможность, что доказывает сплоченность жителей столицы. Кроме того, родители подают своим детям пример, совмещая досуг с поддержкой бойцов СВО.

В день открытия в Детском парке "Фили" для посетителей работали кольцеброс, лабиринт и настольный теннис. В программу вошли спортивные состязания и знакомство с обитателями мини-зоопарка. Также были доступны веревочный парк и карусель.

В парке "Пионерский" гости могли посетить мастер-классы по рисованию, росписи деревянных значков и созданию книги-притчи о добре, а также студию аквагрима. Спортивно-игровая программа включала мини-гольф, дженгу, баскетбол, аэрохоккей, интерактивный футбол, гигантские шахматы и шашки. Для юных жителей подготовили трассу для электромобилей, добавила первый заместитель генерального директора "ОКЦ ЗАО" Ирина Ткаченко.

Ранее сообщалось, что в августе в рамках проекта "Лето в Москве" пройдут концерты, которые приурочены к Международному военно-музыкальному фестивалю "Спасская башня". Например, 8 августа с 16:00 до 17:00 на летней эстраде сада "Эрмитаж" выступит Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности России.

