ЦИК внесла все 11 партий в федеральный бюллетень на выборы в ГД

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Центральная избирательная комиссия России внесла все 11 партий в федеральный бюллетень на выборах в Госдуму, включая "Яблоко". Об этом сообщает ТАСС.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев уточнил, что ранее текст бюллетеня был согласован со всеми участвующими в выборах партиями. При этом председатель комиссии Элла Памфилова призвала не торопиться отправлять бюллетени в типографии, так как "могут быть корректировки".

Ранее председатель партии "Родина", депутат ГД Алексей Журавлев обвинил фракцию "Яблоко" в ведении предвыборной кампании на западные деньги. Затем он подал в Верховный суд административный иск об отмене регистрации федерального списка кандидатов партии. ВС назначил разбирательство по иску на 10 августа.

Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. В бюллетене первыми будут идти партии "Единая Россия", "Яблоко" и ЛДПР. Следом за ними окажутся Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди".