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10 августа, 12:08

Происшествия

ДТП с трамваем и автомобилем произошло на Чертановской улице

Фото: МАХ/"Агентство "Москва"

ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая маршрута № 16 произошло на Чертановской улице, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.

По предварительным данным, дорожное происшествие могло произойти по вине водителя легковушки – при развороте он не уступил дорогу трамваю. Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД, отметили в пресс-службе. При этом трамваи в районе инцидента ходят штатно.

Ранее на Варшавском шоссе произошло еще несколько ДТП. В районе остановки "Даниловская мануфактура" самосвал врезался в опору дорожных знаков, когда автомобиль Mazda совершил неудачное перестроение. Затем Audi столкнулся с автобусом м95.

Из-за этого задерживались трамваи маршрутов Т2, № 16, 47 и 49. Маршруты общественного транспорта были временно изменены: вместо трамваев заработали автобусы.

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