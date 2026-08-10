В "Яблоке" заявили об отсутствии оснований для снятия с выборов

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Фракция "Яблоко" не видит правовых оснований для удовлетворения иска партии "Родина" о снятии с выборов в Госдуму. Об этом сообщил председатель "Яблока" Николай Рыбаков в ходе заседания Верховного суда России, передает ТАСС.

Рыбаков подчеркнул, что Центральная избирательная комиссия России проверила все документы, решение о допуске фракции было принято единогласно.

Ранее председатель партии "Родина", депутат Госдумы Алексей Журавлев обвинил "Яблоко" в ведении предвыборной кампании на западные денежные средства. Он подал в Верховный суд иск об отмене регистрации федерального списка кандидатов партии. В итоге 10 августа ЦИК внесла все партии, в том числе и "Яблоко", в федеральный бюллетень.

Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва будет проходить с 18 по 20 сентября. В бюллетене первыми идут фракции "Единая Россия", "Яблоко" и ЛДПР. Далее стоят Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди".

