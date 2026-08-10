Более 1,1 тыс беспилотников сбили ВС России за сутки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За сутки средства противовоздушной обороны уничтожили 1 134 украинских беспилотника самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, нейтрализованы 11 управляемых авиационных бомб.

Ранее снайперы 74-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России уничтожили более 100 крупных БПЛА противника на добропольском направлении. Речь идет тяжелых квадрокоптерах и гексакоптерах, которые украинские военные применяют для минирования, грузовых перевозок и корректировки огня.

По данным МО, из-за возросшей высоты полетов сбивать такие цели из автоматов стало неэффективно, поэтому для поражения дронов начали использоваться снайперские винтовки.