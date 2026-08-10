10 августа, 12:23Политика
Более 1,1 тыс беспилотников сбили ВС России за сутки
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
За сутки средства противовоздушной обороны уничтожили 1 134 украинских беспилотника самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны России.
Кроме того, нейтрализованы 11 управляемых авиационных бомб.
Ранее снайперы 74-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России уничтожили более 100 крупных БПЛА противника на добропольском направлении. Речь идет тяжелых квадрокоптерах и гексакоптерах, которые украинские военные применяют для минирования, грузовых перевозок и корректировки огня.
По данным МО, из-за возросшей высоты полетов сбивать такие цели из автоматов стало неэффективно, поэтому для поражения дронов начали использоваться снайперские винтовки.
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