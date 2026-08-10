Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа, 12:23

Политика

Более 1,1 тыс беспилотников сбили ВС России за сутки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За сутки средства противовоздушной обороны уничтожили 1 134 украинских беспилотника самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, нейтрализованы 11 управляемых авиационных бомб.

Ранее снайперы 74-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России уничтожили более 100 крупных БПЛА противника на добропольском направлении. Речь идет тяжелых квадрокоптерах и гексакоптерах, которые украинские военные применяют для минирования, грузовых перевозок и корректировки огня.

По данным МО, из-за возросшей высоты полетов сбивать такие цели из автоматов стало неэффективно, поэтому для поражения дронов начали использоваться снайперские винтовки.

Путин встретился с руководством Минобороны в Кремле

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика