Полетные ограничения сняты в аэропорту Домодедово

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Полетные ограничения сняты в столичном аэропорту Домодедово, сообщила пресс-служба Росавиации.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", – уточняется в публикации.

Меры безопасности ввели в Домодедово и Жуковском утром 10 августа. Авиагавани стали принимать и отправлять самолеты по согласованию с уполномоченными органами. В настоящее время ограничения действуют только в Жуковском.

Это связано с атакой беспилотников на Москву. По последним данным, на подлете к городу уничтожены 24 вражеских БПЛА. На месте падения обломков работают экстренные службы, отмечал Сергей Собянин.