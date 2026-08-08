08 августа, 16:40Происшествия
В Шереметьево две пассажирки задержаны за выход в зону режимных ограничений
Фото: ТАСС/Елена Мельникова
В столичном аэропорту Шереметьево две пассажирки были задержаны после несанкционированного выхода в зону дополнительных режимных ограничений из-за опоздания на рейс. Об этом сообщили пресс-службе авиагавани.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что две девушки опоздали на самолет и решили самостоятельно догнать его, выйдя на перрон.
По данным аэропорта, девушки прошли все этапы предполетного контроля и находились в зоне посадки, однако затем нарушили правила безопасности и покинули разрешенную территорию. Это зафиксировали сотрудники Шереметьево, которые оперативно задержали пассажирок и передали их сотрудникам ФСБ.
В пресс-службе отметили, что правоохранители принимают меры законного реагирования. При этом подчеркивается, в результате инцидента другим пассажирам ничего не угрожает, полеты выполняются штатно.
Там напомнили, что авиагавань регулярно информирует граждан о том, что нарушение правил безопасности недопустимо. Соблюдение правил делает комфортным пребывание всех пассажиров в аэропорту.
До этого в Шереметьево пассажир самолета избил сотрудника наземных служб авиакомпании "Аэрофлот". В результате он сломал ему нос и нанес черепно-мозговую травму. В пресс-службе уточнили, что причин для такого поведения не было. Нарушитель задержан.