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08 августа, 16:40

Происшествия

В Шереметьево две пассажирки задержаны за выход в зону режимных ограничений

Фото: ТАСС/Елена Мельникова

В столичном аэропорту Шереметьево две пассажирки были задержаны после несанкционированного выхода в зону дополнительных режимных ограничений из-за опоздания на рейс. Об этом сообщили пресс-службе авиагавани.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что две девушки опоздали на самолет и решили самостоятельно догнать его, выйдя на перрон.

По данным аэропорта, девушки прошли все этапы предполетного контроля и находились в зоне посадки, однако затем нарушили правила безопасности и покинули разрешенную территорию. Это зафиксировали сотрудники Шереметьево, которые оперативно задержали пассажирок и передали их сотрудникам ФСБ.

В пресс-службе отметили, что правоохранители принимают меры законного реагирования. При этом подчеркивается, в результате инцидента другим пассажирам ничего не угрожает, полеты выполняются штатно.

Там напомнили, что авиагавань регулярно информирует граждан о том, что нарушение правил безопасности недопустимо. Соблюдение правил делает комфортным пребывание всех пассажиров в аэропорту.

До этого в Шереметьево пассажир самолета избил сотрудника наземных служб авиакомпании "Аэрофлот". В результате он сломал ему нос и нанес черепно-мозговую травму. В пресс-службе уточнили, что причин для такого поведения не было. Нарушитель задержан.

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