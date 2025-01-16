Мужчина избил сотрудника "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Пассажир рейса Москва – Владивосток напал на сотрудника наземных служб "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево 14 января. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

До этого в Сети распространилась информация о том, что в аэропорту Шереметьево неизвестный избил сотрудника "Аэрофлота" перед посадкой на самолет. В результате у пострадавшего диагностировали перелом носа и черепно-мозговую травму.

"У выхода на посадку на рейс SU1798 Москва – Владивосток пассажир подошел к сотруднику наземных служб "Аэрофлота" и без каких-либо причин нанес удар рукой в голову. Сотрудник получил травму лица", – рассказали в пресс-службе.

В компании добавили, что напавший был задержан сотрудниками полиции.

Ранее один из пассажиров рейса Нижнекамск – Москва начал угрожать взорвать самолет, когда тот подлетал к столице. Агрессивный мужчина в нетрезвом состоянии сначала напал на соседку по креслу, затем заявил о наличии у него взрывного устройства. После приземления в столичном аэропорту Шереметьево мужчину передали правоохранителям. Самолет досмотрели, опасных устройств там не обнаружили.

Позже на злоумышленника завели уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры". Злоумышленнику грозит срок до 3–5 лет лишения свободы.