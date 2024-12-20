20 декабря, 12:12Происшествия
Полиция задержала дебошира с рейса Ереван – Москва в аэропорту Внуково
Фото: телеграм-канал "УТ МВД России по ЦФО"
В аэропорту Внуково задержали пассажира, устроившего дебош в самолете Ереван – Москва. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по Центральному федеральному округу.
В дежурную часть поступила информация, что на борту самолета находится неадекватный пассажир, который ведет себя агрессивно. Во время полета мужчина размахивал руками, ударив при этом одного из бортпроводников по голове, а на замечания персонала не реагировал.
Полицейские доставили гражданина одной из республик дальнего зарубежья в дежурную часть. В отношении дебошира возбуждено уголовное дело.
Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев уволил своего помощника Адама Ислуева после пьяного дебоша на борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Читу. Гурулев добавил, что у него большая команда, старающаяся помогать избирателям "в разных вопросах, но такие проступки перечеркивают труды и репутацию всего коллектива". По его словам, подобное поведение является "неуместным и непростительным ни для кого".
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