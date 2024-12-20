Полиция задержала дебошира с рейса Ереван – Москва в аэропорту Внуково

Фото: телеграм-канал "УТ МВД России по ЦФО"

В аэропорту Внуково задержали пассажира, устроившего дебош в самолете Ереван – Москва. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по Центральному федеральному округу.

В дежурную часть поступила информация, что на борту самолета находится неадекватный пассажир, который ведет себя агрессивно. Во время полета мужчина размахивал руками, ударив при этом одного из бортпроводников по голове, а на замечания персонала не реагировал.

Полицейские доставили гражданина одной из республик дальнего зарубежья в дежурную часть. В отношении дебошира возбуждено уголовное дело.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев уволил своего помощника Адама Ислуева после пьяного дебоша на борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Читу. Гурулев добавил, что у него большая команда, старающаяся помогать избирателям "в разных вопросах, но такие проступки перечеркивают труды и репутацию всего коллектива". По его словам, подобное поведение является "неуместным и непростительным ни для кого".