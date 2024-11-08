Пьяная женщина устроила дебош на борту самолета из Москвы в Сургут

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Пьяная женщина устроила скандал при ребенке на борту самолета. Женщину задержали, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Как уточнила Волк, женщина ранее неоднократно привлекалась к административной и уголовной ответственности.

"Жительница города Лянтора ХМАО-Югры при следовании из Москвы в Сургут нецензурно выражалась в адрес бортпроводников в присутствии своей малолетней дочери. А по прибытии моих коллег из линейного отделения полиции в аэропорту города Сургута УТ МВД России по Уральскому федеральному округу начала оскорблять и их", – сказала Волк.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что женщина находилась в нетрезвом состоянии.

В результате в отношении задержанной составили три протокола об административных правонарушениях. Ребенка передали отцу, а женщину поместили в специальное помещение для задержанных лиц.

Ранее сообщалось, что во время полета в Нижний Новгород руководитель нижегородского управления Росреестра Оксана Штейн кинула пакет с пустыми бутылками в бортпроводницу за сделанное ею замечание. Сама она опровергла информацию.

В свою очередь, в авиакомпании "Россия" рассказали, что бортпроводница, в которую бросили пакет с бутылками, написала заявление в полицию.