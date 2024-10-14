14 октября, 16:09Происшествия
Самолет Анадырь – Москва сел в Красноярске из-за дебошира на борту
Фото: depositphotos/Chalabala
Самолет авиакомпании "Россия", который летел из Анадыря в Москву, сел в Красноярске из-за дебошира на борту. Об этом сказано в заявлении красноярского аэропорта, передает ТАСС.
Мужчина оскорблял сидящих рядом с ним пассажиров, провоцировал конфликт с членами экипажа, а на замечания командира самолета не реагировал. Кроме того, он пытался ударить одного из бортпроводников.
"Драка была пресечена другим пассажиром, который оказал помощь экипажу", – уточнили в авиакомпании.
В результате после посадки воздушного судна в аэропорту Красноярска мужчину передали сотрудникам полиции. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.
Представители аэропорта уточнили, что самолет вылетел из Красноярска в Москву в 18:44 (14:44 по московскому времени). При этом сел борт в красноярском аэропорту в 17:24 (13:24).
Ранее актера сериала "По законам военного времени" Евгения Воловенко, проявляющего агрессивное поведение в самолете в нетрезвом состоянии, сняли с рейса Москва – Хабаровск и передали правоохранителям.
Актер выпил четыре порции вина и начал навязчиво вести себя в отношении бортпроводниц. После того как ему отказали в продаже алкогольных напитков, агрессия со стороны мужчины усилилась – он стал угрожать экипажу и попытался открыть дверь в полете.
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