Самолет Анадырь – Москва сел в Красноярске из-за дебошира на борту

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Самолет авиакомпании "Россия", который летел из Анадыря в Москву, сел в Красноярске из-за дебошира на борту. Об этом сказано в заявлении красноярского аэропорта, передает ТАСС.

Мужчина оскорблял сидящих рядом с ним пассажиров, провоцировал конфликт с членами экипажа, а на замечания командира самолета не реагировал. Кроме того, он пытался ударить одного из бортпроводников.

"Драка была пресечена другим пассажиром, который оказал помощь экипажу", – уточнили в авиакомпании.

В результате после посадки воздушного судна в аэропорту Красноярска мужчину передали сотрудникам полиции. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Представители аэропорта уточнили, что самолет вылетел из Красноярска в Москву в 18:44 (14:44 по московскому времени). При этом сел борт в красноярском аэропорту в 17:24 (13:24).

Ранее актера сериала "По законам военного времени" Евгения Воловенко, проявляющего агрессивное поведение в самолете в нетрезвом состоянии, сняли с рейса Москва – Хабаровск и передали правоохранителям.

Актер выпил четыре порции вина и начал навязчиво вести себя в отношении бортпроводниц. После того как ему отказали в продаже алкогольных напитков, агрессия со стороны мужчины усилилась – он стал угрожать экипажу и попытался открыть дверь в полете.

