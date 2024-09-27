Депутат Госдумы Школкина: необходимо создать единый реестр авиадебоширов

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Необходимо рассмотреть вопрос создания единого реестра авиадебоширов в связи с ростом количества пассажиров, которые из-за своего агрессивного поведения задерживают вылеты рейсов в России. Об этом попросила первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина на парламентских слушаниях по развитию семейного туризма, передает "Интерфакс".

Школкина указала на необходимость уточнения того, что является авиадебоширством.

"Многие все равно этого не понимают. Иногда повернешь голову не так в сторону стюардессы, а тебя, извините, выведут из самолета, и потом доказывай", – привела пример депутат.

По ее словам, навести порядок в этой сфере попросили сами пассажиры, так как недавно примерно 15 рейсов были задержаны из-за дебоширов.

"Учитывая, что сегодня количество самолетов в авиапарках у нас ограничено и мы за каждый самолет боремся, то это, конечно, ситуация из ряда вон", – подытожила Школкина.

Между тем Минтранс России поддержал идею создать черный список авиадебоширов, которым могут временно ограничивать авиаперелеты. Такое решение представители ведомства приняли после совещания по вопросу усиления ответственности пассажиров за деструктивное поведение на борту самолетов.

Инициатива предполагает, что авиадебоширам могут ограничивать перелеты на срок от 1 до 3 лет, если они повторно совершат правонарушение. Также предлагается расширить перечень оснований для внесения пассажира в такой реестр.

