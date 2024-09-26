Актера Евгения Воловенко передали полиции после дебоша на рейсе Москва – Хабаровск

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/evgenii_volovenko_1

Пассажира авиакомпании "Россия", проявляющего агрессивное поведение в самолете, по завершении рейса Москва – Хабаровск передали правоохранителям. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе перевозчика.

Недавно сразу в нескольких телеграм-каналах появилась информация о том, что актера сериала "По законам военного времени" Евгения Воловенко в нетрезвом состоянии сняли с рейса в Хабаровске из-за агрессивного поведения.

По информации перевозчика, 15 сентября во время рейса FV6297 один из пассажиров, летевших в экономклассе, выпил четыре порции вина и начал навязчиво вести себя в отношении с бортпроводницами. Также он просил у них покурить. После того как ему отказали в продаже алкогольных напитков, агрессия со стороны мужчины усилилась – он стал угрожать экипажу и попытался открыть дверь в полете.

Ранее сотрудники транспортной полиции Сыктывкара возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения устроил драку на борту самолета "Аэрофлота", летевшего из Иркутска в Москву.

Между тем "Аэрофлот" призвал создать единый черный список пассажиров. В него могут начать включать в том числе за курение и мелкое хулиганство на борту. Предложение поддержали другие перевозчики, в том числе S7, "Уральские авиалинии" и Utair.

