Минтранс РФ поддержал идею ограничения авиаперелетов для дебоширов

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Минтранс России поддержал идею создать черный список авиадебоширов, которым могут временно ограничивать авиаперелеты, говорится на сайте ведомства.

Такое решение представители министерства приняли после совещания по вопросу усиления ответственности пассажиров за деструктивное поведение на борту самолетов. На мероприятии также были депутат ГД Надежда Школкина и представители "Аэрофлота", Росавиации и МВД РФ.

Инициатива предполагает, что авиадебоширам могут ограничивать перелеты на срок от 1 до 3 лет, если они повторно совершат правонарушение. Также предлагается расширить перечень оснований для внесения пассажира в такой реестр.

"Данная инициатива будет детально проработана в ближайшее время, с дальнейшей подготовкой поправок в Воздушный кодекс Российской Федерации", – уточнили в ведомстве.

Людям, которые находятся в воздушном транспорте в состоянии алкогольного опьянения, хулиганят или не реагируют на требования командира воздушного судна, грозят штрафы. Ранее в ГД предложили увеличить штрафные санкции для дебоширов в 2 раза.

