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10 ноября, 08:38

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WSJ: Пекин и Вашингтон разошлись во взглядах на формат встречи лидеров РФ, КНР и США

Пекин и Вашингтон разошлись во взглядах на формат встречи лидеров РФ, КНР и США – СМИ

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Китай и США пока не смогли договориться об условиях возможных переговоров Владимира Путина, американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которые могут состояться на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

По информации источников, знакомых с подготовкой встречи, разногласия возникли из-за порядка проведения переговоров. Пекин предлагает каждому участнику выступить с заранее подготовленным заявлением, тогда как США выступают за свободное обсуждение вопросов.

Бывший первый заместитель госсекретаря США и глава консалтинговой компании Asia Group Курт Кэмпбелл считает, что такой формат может быть рискованным для китайского лидера и сделать ход переговоров непредсказуемым.

Отмечается, что китайская сторона согласна на трехстороннюю встречу при условии, что участники заранее утвердят повестку и договорятся о предполагаемых итогах. Если согласовать эти параметры не удастся, Пекин предпочтет провести отдельные переговоры с каждым из лидеров.

Саммит стран АТЭС состоится с 18 по 19 ноября. Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что проведение встречи трех лидеров пока не подтверждено. При этом американский президент допустил такую возможность во время визита в Китай и сообщил, что стороны могут обсудить широкий круг вопросов, включая денуклеаризацию.

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