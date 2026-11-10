Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 09:25

Происшествия

Жительница Испании нашла в морозилке матери останки младенца

Фото: 123RF.com/joseh51

Жительница испанского города Алларис обнаружила останки младенца в морозильной камере, которая принадлежала ее умершей матери. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание La Region.

Женщина разбирала вещи в гараже на первом этаже здания, где в кладовке стояла морозильная камера. Открыв ее, она увидела внутри тело ребенка.

Судмедэксперты выяснили, что младенец родился на сроке 32–34-й недели беременности, а смерть наступила около 20 лет назад. Правоохранители уже опросили окружение семьи и отправили образцы ДНК в лабораторию в Мадриде – там определят биологических родителей. Материалы дела передали в суд.

Следователям предстоит установить точные причины и обстоятельства смерти ребенка. При этом даже доказанный насильственный характер смерти не позволит привлечь виновных, так как срок давности по делу уже истек.

Ранее в Японии 29-летнюю женщину обвинили в убийстве двух новорожденных сыновей и сокрытии их тел. По версии следствия, первого ребенка после родов задушили и выбросили в оросительный канал, а второго после убийства спрятали в шкафу. О произошедшем стало известно, когда женщина попала в больницу. Врачи рассказали полиции, что пациентка недавно родила.

Читайте также


происшествияза рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика