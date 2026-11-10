Жительница Испании нашла в морозилке матери останки младенца

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Жительница испанского города Алларис обнаружила останки младенца в морозильной камере, которая принадлежала ее умершей матери. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание La Region.

Женщина разбирала вещи в гараже на первом этаже здания, где в кладовке стояла морозильная камера. Открыв ее, она увидела внутри тело ребенка.

Судмедэксперты выяснили, что младенец родился на сроке 32–34-й недели беременности, а смерть наступила около 20 лет назад. Правоохранители уже опросили окружение семьи и отправили образцы ДНК в лабораторию в Мадриде – там определят биологических родителей. Материалы дела передали в суд.

Следователям предстоит установить точные причины и обстоятельства смерти ребенка. При этом даже доказанный насильственный характер смерти не позволит привлечь виновных, так как срок давности по делу уже истек.

Ранее в Японии 29-летнюю женщину обвинили в убийстве двух новорожденных сыновей и сокрытии их тел. По версии следствия, первого ребенка после родов задушили и выбросили в оросительный канал, а второго после убийства спрятали в шкафу. О произошедшем стало известно, когда женщина попала в больницу. Врачи рассказали полиции, что пациентка недавно родила.