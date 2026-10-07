LA Times: 14-летняя девочка родила от своего отца и выбросила младенца на трассу в США

Фото: depositphotos/dechevm

В США девочка родила от своего отца, выбросила младенца на трассу и сбежала с ним. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на LA Times.

Тело новорожденного с травмами нашли возле трассы в округе Монтеррей, штат Калифорния. В ходе расследования выяснилось, что матерью ребенка является 14-летняя Офелия Гарсия Ортега, которую оплодотворил ее отец Серхио Гальвес Перес.

После обнаружения тела мужчина скрылся вместе с дочерью. Мать девочки была арестована по подозрению в создании угрозы для ребенка, но внесла залог в 50 тысяч долларов и вышла на свободу.

Вскоре беглецов нашли в Мексике. Отца арестовали, а девочку передали под опеку местного агентства по защите детей. Ему предъявили обвинения по статьям об инцесте, жестоком обращении с ребенком и причинении тяжких телесных повреждений жертве.

Следователи также установили, что мать в 13 лет устроила девочку работать на сельскохозяйственных полях, используя поддельные документы. Она разрешала ей водить машину без прав и месяцами не посещать школу. После этого женщину повторно арестовали за подделку документов, подвержение ребенка опасности и допущение совершения преступлений в его отношении.

Ранее в ЮАР мужчина в течение нескольких лет насиловал 12-летнюю девочку и называл ее своей женой. Ребенка спасли местные женщины: они заметили, что девочка живет с 43-летним мужчиной, и рассказали об этом лидеру общины. В операции по задержанию участвовали полицейские, сотрудники соцслужб и Интерпол. В результате ребенка изъяли и передали органам опеки.

