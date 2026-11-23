Фото: аппарат заместителя мэра Москвы

В столице завершился XVIII Московский международный телефестиваль "Профессия – журналист", который проходил с 17 по 23 ноября. Победителей конкурса определили в шести номинациях, сообщили организаторы.

В этом году на фестиваль поступили 93 заявки из разных городов России. В конкурсную программу вошли восемь документальных фильмов, восемь телевизионных программ, шесть репортажей и 11 телесюжетов. Свои работы представили авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Казани, Ставрополя, Ханты-Мансийска и других городов.

Главными героями проектов стали журналисты, редакторы, телеведущие, специальные и военные корреспонденты. Работы рассказывали о разных сторонах профессии, истории теле- и радиостудий, а также о журналистах, которые готовят материалы в горячих точках. Отдельное внимание уделили военным корреспондентам Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Победителей наградили на церемонии закрытия. Среди конкурсных номинаций были "Лучший документальный фильм", "Лучшая телепрограмма", "Лучший репортаж" и "Лучший телесюжет". Также участникам вручили приз зрительских симпатий и награду "Профессиональное признание".

С 18 по 21 ноября в рамках фестиваля проходили мастер-классы ведущих журналистов России для студентов московских факультетов журналистики. Трансляции встреч публиковали на сайте мероприятия. Конкурсные показы также сопровождались творческими встречами с авторами работ, которые приехали в том числе из Казани и Волгограда.

"За каждым репортажем, интервью или документальным фильмом стоит работа журналиста, которая далеко не всегда видна зрителю. Это поиск информации, встречи с людьми, необходимость быстро ориентироваться в событиях и принимать решения", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Он добавил, что профессия меняется вместе с технологиями, однако ее основой остаются профессионализм, внимание к деталям и ответственность за сказанное слово. Организатором фестиваля выступила Гильдия кинорежиссеров России при поддержке столичного департамента средств массовой информации и рекламы.

Ранее в Москве подвели итоги конкурса грантов "Москва – добрый город". 83 социально ориентированные НКО получат поддержку на сумму 400 миллионов рублей. В этом году число заявок выросло на 15%, а впервые к оценке проектов подключили ИИ-помощника. Средства направят на помощь детям с особенностями развития, подросткам в трудной жизненной ситуации и ветеранам СВО.