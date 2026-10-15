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15 октября, 20:13

Культура

Авторов восьмого сборника "Героями не рождаются. Zа Родину!" наградили в Музее Победы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В сборнике "Героями не рождаются. Zа Родину!" рассказывается о тех, кто приближает победу в СВО и служит примером настоящего мужества. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко в ходе церемонии награждения авторов сборника.

Мероприятие состоялось в Музее Победы на Поклонной горе. В новую книгу серии вошли 140 рассказов об участниках специальной военной операции, которые отобрало жюри, состоящее из Героев России. Сюда, в частности, вошли истории о взводе операторов беспилотников "Небесные Дьяволы", уничтожающем важные объекты инфраструктуры противника.

Героем издания стал росгвардеец из Москвы с позывным "Студент", который вместе с сослуживцами спас более 80 мирных жителей. В книге представлены и другие воины из разных уголков страны. Среди них – Герой России из Ленинградской области, "десантный батюшка" Михаил Васильев, побывавший с российскими военнослужащими во всех горячих точках.

Также в издание попали истории военной медсестры с позывным "Молекула" и ее сына с позывным "Пушкин" из Санкт-Петербурга, продолжающих дело фронтовой медсестры Марии Рудко. Еще один герой – Герой России Нурсултан Муссагалеев из Оренбургской области, чья рота разведчиков без потерь уничтожила 19 единиц техники врага.

В оргкомитете отметили, что истории героев пишет вся страна – от Владивостока до Калининграда. Руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков рассказал, что самым юным авторам всего четыре года. Дошкольники Даша и Женя из Иркутской области вместе с матерями написали о своих отцах, ушедших добровольцами на СВО.

В сборник также вошли истории жителей Москвы и многих регионов России – от Калининградской и Белгородской областей до Приморского и Хабаровского края. Руководитель оргкомитета конкурса Эмма Рождественская подчеркнула, что за четыре года напечатано семь сборников с рассказами о подвигах героев СВО – более 1,2 тысячи историй. По ее словам, сборники стали по-настоящему народными.

В рамках церемонии прошла презентация новых видеороликов с героями России из серии "Героями не рождаются", которые пополнят видеоэнциклопедию "Герои России". В Музее Победы также работала выставка "Герои наших дней". Восьмой сборник авторы получили из рук героев России – участников СВО. Книги передали в Минобороны РФ, Музей обороны Москвы и Музей Победы.

Ранее сообщалось, что волонтеры отправили на передовую и в госпитали более 20 тысяч книг о военной жизни с начала СВО. Последние несколько сотен книг поступили в Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского. Проект направлен на объединение и поддержку современных авторов, которые пишут о новейшей истории России.

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