Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Марии Шурочкиной, пострадавшей при пожаре, предстоит операция. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Федерации водных видов спорта России.

Спортсменку перевели из отделения реанимации в обычную палату. Ее состояние оценивается как стабильное. В федерации уточнили, что продолжают следить за ситуацией, остаются на связи с семьей чемпионки и готовы оказать любую необходимую поддержку. Шурочкиной также пожелали сил и скорейшего восстановления.

Девушку госпитализировали после возгорания в ее квартире на улице Багрицкого в Москве 9 ноября. Пожар начался из-за вспышки горючей жидкости для биокамина. Спортсменка получила ожоги лица, рук и груди.

При этом Шурочкиной уже проводили операцию. Как писали СМИ, серьезных повреждений внутренних органов у нее нет.