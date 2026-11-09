Олимпийской чемпионке Шурочкиной провели операцию после пожара в Москве

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Двукратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию, сестре певицы Нюши Марии Шурочкиной, пострадавшей при пожаре в Москве, провели операцию. Об этом Агентству "Москва" сообщили в справочной медучреждения.

По словам собеседника агентства, она находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Спортсменка пребывает в отделении реанимации и интенсивной терапии для ожоговых больных.

О госпитализации Шурочкиной стало известно утром 9 ноября. СМИ писали, что во время пожара в квартире на 17-м этаже многоэтажки на улице Багрицкого спортсменка получила ожоги первой и второй степени лица, рук и груди.

Во время эвакуации жильцы дома услышали с лестничной площадки крики и плач. Там же они заметили Шурочкину и обратились за медицинской помощью.

Предварительно, в квартире загорелись мебель и личные вещи. Причину возгорания устанавливают.

