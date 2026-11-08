ТАСС: около 1,5 тысячи человек эвакуировали из ТЦ "РИО Севастопольский" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 1,5 тысячи человек эвакуировали из торгового центра "РИО Севастопольский" на Большой Черемушкинской улице в Москве. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Причиной стало возгорание в вентиляционной шахте. По предварительным данным, пожар произошел на минус первом этаже здания по адресу Большая Черемушкинская улица, дом 1.

Ранее в Северске Томской области загорелась крыша нежилого строения, в котором, по данным открытых источников, работает ночной клуб. Площадь возгорания оценивалась примерно в 300 квадратных метров, распространение огня остановили.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили, что всех людей вывели вовремя, никто не пострадал, а на месте задействовали 12 единиц пожарной техники.