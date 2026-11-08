Песков назвал запрет Молдавии на выезд главе Приднестровья худшей практикой СССР

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Намерение Кишинева на пять лет запретить выезд из страны лидеру Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадиму Красносельскому пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал повторением худших подходов Советского Союза. Такой комментарий представитель Кремля дал автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

"Тогда запрещали выезды людям за границу. Вот молдаване идут по этому пути. Обратно в будущее", – добавил Песков.

О готовящейся мере ранее сообщило молдавское бюро по реинтеграции. Ограничение рассчитано на пять лет и должно стать ответом на поездку Красносельского в Москву.

Поводом для недовольства Кишинева стал орден Почета, который Владимир Путин вручил лидеру ПМР 4 ноября в Кремле. Это решение в Молдавии подвергли критике.

