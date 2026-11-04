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04 ноября, 19:26

Общество

Путин в День народного единства вручил в Кремле высокие награды

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Владимир Путин в День народного единства принял участие в церемонии вручения государственных наград и премии за вклад в укрепление единства российской нации. Торжественное мероприятие прошло в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле.

Премия президента 2026 года присуждена управляющему директору Фонда гуманитарных проектов Ивану Есину. Под его руководством фонд с 2013 года реализует исторический проект "Россия – моя история", посвященный истории страны с древнейших времен до наших дней. Интерактивная экспозиция рассчитана на самую широкую аудиторию.

Ордена Почета удостоен глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Ордена Дружбы вручены проректору по науке Российско-Армянского университета Паркеву Аветисяну, президенту итальянской благотворительной ассоциации "Помогите спасти детей" Эннио Бордато, руководителю информационно-аналитического центра "Институт Евразийской политики" в Казахстане Максиму Крамаренко, настоятелю Свято-Троицкого кафедрального собора в Торонто протоиерею Владимиру Мальченко, гендиректору китайской международной инвестиционной компании "Чэнтун" Чжоу Лицюнь и председателю Координационного совета организаций российских соотечественников Киргизии Зухре Шидаковой.

Медали Пушкина получили директор Дома культуры "Мексика-Россия" Каролина Гаспар Рамирес, переводчица из Южной Кореи, глава компании "Спейс Нал" Ким Чжон А, почетный консул РФ в Гамбии Момоду Ламин Манга, министр научно-технологического развития и высшего образования Республики Сербской Драга Мастилович, председатель Синодальной исторической комиссии Белорусского экзархата Московского патриархата протоиерей Александр Романчук и руководитель российско-германского форума "Бисмарк-диалог" Александр Фон Бисмарк.

Премия "За вклад в укрепление единства российской нации" учреждена в 2016 году. Она вручается за плодотворную деятельность, направленную на упрочнение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа. Кандидатуры лауреатов предлагает президентский совет по межнациональным отношениям.

После официальной части Путин неформально пообщался с награжденными за бокалом шампанского.

Во время церемонии вручения государственных наград и премий за вклад в укрепление единства российской нации Путин заявил, что народ страны объединился в искренней поддержке участников спецоперации. По его словам, люди разных национальностей, культур, вероисповеданий ощущают неразрывную связь друг с другом.

Президент также указал, что российские бойцы в настоящее время отважно защищают интересы и государственность страны в рамках СВО. Он подчеркнул, что ответом на любые вызовы для России всегда становились сплоченность людей и их общая воля, а также стремление самостоятельно определять свою судьбу.

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