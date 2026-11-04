Путин заявил, что народ России объединился в поддержке бойцов СВО

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Владимир Путин заявил, что народ страны объединился в искренней поддержке участников спецоперации. Об этом он заявил в Кремле на церемонии вручения государственных наград и премий за вклад в укрепление единства российской нации.

"Люди разных национальностей, культур, вероисповеданий ощущают неразрывную связь друг с другом", – приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

По словам президента, российские бойцы в настоящее время отважно защищают интересы и государственность страны в рамках СВО. Он подчеркнул, что ответом на любые вызовы для России всегда становились сплоченность людей и их общая воля, а также стремление самостоятельно определять свою судьбу.

Глава государства добавил, что у каждого россиянина есть своя малая родина, но большое общее Отечество у всех одно. Фундаментальную роль такой солидарности призван подчеркнуть и Год единства народов России, который проводится в стране в 2026 году.

Путин также заявил, что российские культура, традиции и ценности объединяют множество людей по всему миру. Он высоко оценил усилия всех, кто стремится укреплять гуманитарные, деловые и человеческие связи с Россией.

Ранее Путин заявил, что представители свыше сотни народов России получили государственные награды за отвагу и героизм, которые они проявили на фронтах спецоперации. По его словам, мощный и всепобеждающий дух единства народов России передается из поколения в поколение.

